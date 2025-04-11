Чи варто українцям знову готуватися до блекаутів: енергетики відповіли

Останніми днями в українських ЗМІ та телеграм-каналах почала поширюватися недостовірна інформація про ймовірні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Пише ТСН

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Однак енергетики запевняють: жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Разом з тим, через ремонтні роботи на енергетичних об’єктах після російських атак та зниження температури по всій країні споживання електроенергії значно зросло.

Ситуацію ускладнює те, що багато українців почали активніше використовувати електрообігрівачі, каміни, кондиціонери. Крім того, через завершення опалювального сезону деякі об’єкти генерації були відключені, оскільки не можуть працювати без теплового навантаження.

Також в окремих регіонах хмарна погода знизила ефективність сонячних електростанцій, що ще більше позначилося на роботі енергосистеми.

У зв’язку з цим енергетики закликають усіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів у години пікового навантаження (з 8:00 до 21:00). Це допоможе збалансувати систему та уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. Водночас постачальник послуг не зацікавлений в тому, що відключати споживача і втрачати клієнта.

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