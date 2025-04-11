У 2025 році в ДТП на Франківщині загинули 18 осіб

Від початку року поліцейські зафіксували 915 аварій, внаслідок яких 18 осіб загинули, а 311 – отримали травми. 129 дорожньо-транспортних пригод вчинені нетверезими водіями.

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Також в області трапилось 16 аварій за участі підлітків, які не досягнули права керувати транспортними засобами, інформує обласна поліція.

Окрім традиційних причин аварій, таких як перевищення швидкості та порушення правил маневрування, значний вплив на безпеку дорожнього руху має погіршення погодних умов. Слизька дорога, обмежена видимість через дощ або сніг, а також сильний вітер значно ускладнюють керування транспортним засобом та підвищують ризик ДТП.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними на дорогах, особливо в умовах негоди. Необхідно суворо дотримуватися правил дорожнього руху, знижувати швидкість, збільшувати дистанцію та уникати ризикованих маневрів.

Поліція також звертається до пішоходів з проханням дбати про власну безпеку. У темну пору доби необхідно носити світлий одяг та використовувати світлоповертаючі елементи. Переходити дорогу слід лише на пішохідних переходах, переконавшись у відсутності небезпеки.