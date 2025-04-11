У Франківську пройде відкритий турнір зі спортивного більярду для учасників бойових дій

Учасників бойових дій запрошують на міський турнір зі спортивного більярду.
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Організовує змагання Івано-Франківський міський центр”Інваспорт”.
Більярдну гру вважають за одну із доступніших: вона сприяє підтримці правильної постави й хорошої фізичної форми. Відтак більярд виробляє чіткість і координацію рухів.
Змагання відбудуться 25 квітня об 11: 00 год. на вул.Чорновола, 30 (Більярдний клуб “Дінаріс”)