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турнір зі спортивного більярду
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську пройде відкритий турнір зі спортивного більярду для учасників бойових дій

Автор: Олег Мамчур
11/04/2025 14:40
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Учасників бойових дій запрошують на міський турнір зі спортивного більярду.

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НА САЙТ068-777-03-41

Організовує змагання  Івано-Франківський міський центр”Інваспорт”.

Більярдну гру вважають за одну із доступніших: вона сприяє підтримці правильної постави й хорошої фізичної форми. Відтак більярд виробляє чіткість і координацію рухів.

Змагання відбудуться 25 квітня об 11: 00 год. на вул.Чорновола, 30 (Більярдний клуб “Дінаріс”)

Реєстрація тут.