​”Записані на прийом”: шахраї запустили нову схему

Шахраї запустили нову схему – масово розсилають SMS із текстом “Ви записані на прийом”. Про це українців попереджають у Центрі протидії дезінформації. Пише Апостроф
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У ЦПД говорять, що в повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в смс.
Якщо перейти за ним, зловмисники можуть отримати повний доступ до вашого телефона: особистих даних, фото, паролів та банківських додатків.
“У жодному разі не переходьте за підозрілими лінками з SMS від невідомих користувачів, не вводьте свої дані на невідомих сайтах та блокуйте відправника таких повідомлень”, – закликають українців.