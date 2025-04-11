​”Записані на прийом”: шахраї запустили нову схему

Шахраї запустили нову схему – масово розсилають SMS із текстом “Ви записані на прийом”. Про це українців попереджають у Центрі протидії дезінформації. Пише Апостроф

У ЦПД говорять, що в повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в смс.

Якщо перейти за ним, зловмисники можуть отримати повний доступ до вашого телефона: особистих даних, фото, паролів та банківських додатків.