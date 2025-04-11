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"Записані на прийом": шахраї запустили нову схему
Диван на коліщатках в темній вітальні

​”Записані на прийом”: шахраї запустили нову схему

Автор: Орися Корчун
11/04/2025 14:05
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Шахраї запустили нову схему – масово розсилають SMS із текстом “Ви записані на прийом”. Про це українців попереджають у Центрі протидії дезінформації. Пише Апостроф

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У ЦПД говорять, що в повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання в смс.

Якщо перейти за ним, зловмисники можуть отримати повний доступ до вашого телефона: особистих даних, фото, паролів та банківських додатків.

“У жодному разі не переходьте за підозрілими лінками з SMS від невідомих користувачів, не вводьте свої дані на невідомих сайтах та блокуйте відправника таких повідомлень”, – закликають українців.

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