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Руслану Марцінківу “зламали” месенджер WhatsApp

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 21:53
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Хтось невідомий зареєструвався під іменем міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у його додатку WhatsApp. Мер закликає блокувати вказаний номер телефону.

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Про це очільник громади повідомив у Facebook, передає Правда.іф

“Хтось зареєструвався під моїм іменем у WhatsApp. Невідомо, хто це може бути: шахраї, ворожа провокація, абощо. Але точно нічого доброго.

Не відповідайте та не відписуйте цьому номеру. А ще краще – одразу блокуйте!” – каже мер.