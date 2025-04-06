Руслану Марцінківу “зламали” месенджер WhatsApp

Хтось невідомий зареєструвався під іменем міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа у його додатку WhatsApp. Мер закликає блокувати вказаний номер телефону.

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Про це очільник громади повідомив у Facebook, передає Правда.іф

“Хтось зареєструвався під моїм іменем у WhatsApp. Невідомо, хто це може бути: шахраї, ворожа провокація, абощо. Але точно нічого доброго.