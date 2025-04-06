Курс долара опустився нижче 41 гривні

Американська валюта, відносно української, подешевшала і 5 квітня в обмінниках її можна було придбати менш ніж за 41 грн.

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Про це свідчать дані порталу minfin, передає ЕП

Відповідно до заявок на порталі середній курс купівлі долара становив 40,88 грн, а продажу – 41 грн. Втім придбати американську валюту в обмінниках можна було і за 40,94 грн.

Зниження вартості долара – світова тенденція, яка є реакцією на митну політику президента Дональда Трампа. І вона мала своє відображення в Україні.

“Деякі клієнти нервують і звертаються з заявками про продаж долара. Попит на нього зменшився. Раніше між заявками був розрив і долари доводилось докупати деінде, а зараз попит і пропозиція збалансовані, але впали обсяги. Ажіотажу стосовно переведення долара в євро не спостерігаємо”, – розповів ЕП казначей одного з великих банків, які торгують валютою на міжбанківському ринку.

За даними minfin, на міжбанку курс купівлі американської валюти знизився з 41,4 грн до 41,2 грн.

Казначей іншого банку підтвердив, що за останній тиждень фіксується активність населення з продажу готівкового долара. Втім співрозмовник ЕП висловив сумнів, щодо того, що це призведе до суттєвого здешевшання американської валюти.

“В бюджеті закладений вищий курс (45 грн – ЕП), а відповідно Нацбанк недопустить зниження і викуповуватиме надлишок валюти з ринку в резерви. Якщо цього не робити, то це призведе до зменшення надходжень до бюджету, чого влада намагатиметься уникнути”, – додав співрозмовник ЕП.

За даними НБУ, за період з 31 березня по 4 квітня центральний банк більш ніж вдвічі скоротив продаж валюти на міжбанку, у порівнянні з попереднім тижнем – до 391,9 млн дол.