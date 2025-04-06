Рятувальники допомогли туристу, який заблукав у засніженому високогір’ї Карпат

6 квітня 09:30 до рятувальників надійшло повідомлення від колег з Чернівецької області про те, що турист, три дні тому вийшов з селища Ворохта в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, втратив орієнтування в районі сідловини, Верховинського району і потребує допомоги рятувальників.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Звʼязок із заблукалим підтримувався, координати були встановлені. Рятувальники в телефонному режимі провели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 5 гірських рятувальників селища Верховина, 2 одиниці техніки та квадроцикл.

“Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка 1987 року народження, жителя міста Київ у стані загального переохолодження та обмороження рук, надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Дземброня, Верховинського району, де передали медикам”, – йдеться у дописі.

Рятувальники застерігають: