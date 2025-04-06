В Угриневі голова громади, його заступники та секретар, отримують вищі зарплати, ніж Марцінків і Садовий

Посадовці Угринівської громади у 2024 році задекларували вищі зарплати, ніж мери Львова та Івано-Франківська. Зокрема більше за Андрія Садового і Руслана Марцінківа заробляють голова громади Мирослав Вівчаренко, заступники сільського голови Олег Чечіль та Галина Вислобоцька, секретар громади Ніна Яцуляк та староста Клузева Ірина Боярська.

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У 2024 році керівництво Угринівської територіальної громади, що розташована поблизу Івано-Франківська, задекларувало одні з найвищих заробітних плат серед посадовців місцевого самоврядування на заході України. За розміром річної зарплати посадовці цієї громади обійшли не лише сусідні громади, а й мерів великих міст, пишуть Версії.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, заробітна плата сільського голови Мирослава Вівчаренка за 2024 рік становила 998 896 гривень, що більше, ніж задекларували Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська (834 502 грн) та Андрій Садовий, мер Львова (869 575 грн). Мирослав Вівчаренко вперше був обраний сільським головою Угринева у 2010 році – відтоді крісло керівника він не покидав.

Більше за Марцінківа і Садового заробив не лише голова громади, а й його заступники та секретар.

Зокрема заступник сільського голови Олег Чечіль задекларував 998 741 гривень зарплати, заступниця очільника громади Галина Вислобоцька у 2024 році отримала 995 623 гривень заробітної плати, а секретар сільської ради Ніна Яцуляк – 904 003 гривень зарплати.

Чималу зарплату задекларувала і староста села Клузів, яке входить до Угринівської громади. Ірина Боярська у 2024 році заробила 856 989 гривень.

Для порівняння заробітні плати очільників обласних міст:

Марцінків Руслан, мер Івано-Франківська — 834 502 грн

Садовий Андрій, мер Львова — 869 575 грн

Сергій Надал, мер Тернополя – 835 478 грн

Роман Клічук, мер Чернівців – 688616 грн,

Нагадаємо, Угринівська територіальна громада була створена у 2020 році, охоплює 2 населених пункти – села Угринів та Клузів. Площа громади — 18,6 км², через що вона є найменшою за площею сільською громадою України, населення — 3 395 мешканців.