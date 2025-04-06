У Франківську бійці Сил спеціальних операцій провели для цивільних навчання із тактичної медицини

В Івано-Франківську 5 квітня 2025 року військові 6 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели для цивільних заняття з тактичної медицини за протоколом Tactical Combat Casualty Care.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У тренінгу взяли участь понад три десятки учасників, пише Суспільне.

Оператор медицини полку на позивний “Штірліц” розповідав відвідувачам про алгоритми надання допомоги, склад бойової аптечки, а також доповнення до протоколу надання допомоги на основі досвіду російсько-української війни.

“Як ми бачимо, зараз збільшується інтенсивність обстрілів, зокрема, по мирних містах в глибокому тилу. І це — навички, які можуть допомогти врятувати як собі життя, так і своїм друзям і близьким. Основна мета, щоб люди розуміли, як діяти в стресовій ситуації, як правильно надавати допомогу і стабілізувати стан пораненої людини до прибуття швидкої допомоги”, — розповідає “Штірліц”.

Спорядження бойового медика. Івано-Франківськ, 5 квітня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, учасників навчали, як запобігти трьом найпоширенішим причинам смерті: масивній крововтраті, зупинці дихання і гіпотермії. Ці навички також необхідно освоїти тим, хто планує долучитися до ЗСУ.

“Ознайомлюю людей з певними нюансами служби. Щоб вони не боялися, цікавилися й розуміли, що при тій ситуації, яка в нас є, має бути розуміння, що рано чи пізно це може торкнутися кожного. Тому краще бути підготовленим. Це суттєво збільшує шанси на виживання. Надалі проведемо повноцінний рекрутинговий захід, щоб люди змогли безпосередньо поспілкуватися з ветеранами”, — розповідає інструктор з медицини.

Оператор медицини 6 полку ССО на позивний “Штірліц” накладає турнікет. Суспільне Івано-Франківськ

Ірина Василицька вперше відвідує тренінг з тактичної медицини. Дівчина прийшла на нього з власною аптечкою.

“Під час військової агресії прийшло розуміння, що будь-якого дня може трапитися все, що завгодно. Треба бути підготовленою до того, щоб зупинити кров, чи надати будь-яку іншу допомогу травмованій людині до приїзду бригади швидкої. Не злякатися, не розгубитися. Я взяла аптечку з собою, але не знаю, що з нею робити”, — розповідає Ірина Василицька.

Трофейна аптечка. Івано-Франківськ, 5 квітня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Серед учасниць тренінгу — Марина Заволічна.

“Я — медик з вищою освітою. Прийшла поновити свої знання, тому що рятувати життя — це зараз важливо. Правильно рятувати повинні вміти всі. Сьогодні вивчила вміст військової аптечки та переглянула загальні медичні знання, які колись отримала. Потрібно завжди практикуватися, набиратися досвіду і дізнаватися щось нове”, — каже Марина Заволічна.

Під час теоретичної частини тренінгу учасники дізналися про роль бойового медика, яким спорядженням він послуговується та склад бойової аптечки.

У тренінгу від ССО взяли участь понад три десятки учасників. Івано-Франківськ, 5 квітня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

На практичній частині заняття вони оглядали пораненого та вивчали алгоритм дій в зоні під обстрілами та в укритті.