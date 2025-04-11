Понад 40 тисяч гривень втратив прикарпатець купляючи товари онлайн

За допомогою до Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 26-річний мешканець Івано-Франківщини. Заявник повідомив, що його ошукали шахраї під час купівлі деревини за заниженою ціною. Чоловік зв’язався із продавцем, домовився про покупку й без жодних вагань, перерахував понад 40 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиалнням на Поліцію Івано-Франківської області.

Як тільки кошти надійшли на банківський рахунок, аферист перестав виходити на зв’язок. Чоловік товару так і не дочекався.

Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські рекомендують дотримуватися наступних порад для безпечного онлайн-шопінгу:

– купуйте товар та сплачуйте лише на перевірених ресурсах;

– почитайте відгуки про продавця та його роботу на платформі продажів;

– не переходьте за сумнівними посиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс;

-уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту – неточність навіть в один символ може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі;

– сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати грошей;

– без нагальної потреби не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);

– заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;

– при купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи та не переходьте у сторонні месенджери: туди зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.