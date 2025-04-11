У жахливій ДТП на Львівщині постраждали прикарпатці. ФОТО

У четвер, 10 квітня, на трасі “Львів-Шегині”, поблизу міста Судова Вишня Яворівського району, сталася серйозна аварія. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та ГАЗель. Внаслідок аварії мікроавтобус згорів вщент, а семеро людей потрапили до реанімації.

Про це повідомляють у ГУНП Львівської області та департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 09:40, за попередньою інформацією, Mercedes Sprinter, яким кермував мешканець села П’ядики Коломийського району, зіткнувся з ГАЗеллю, що була під керуванням водія з села Ор’ява Стрийського району.

Постраждали водії обох транспортних засобів та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Всі вони отримали тілесні ушкодження середнього та легкого ступеня тяжкості і були госпіталізовані до медичних закладів Львова.

Серед потерпілих – дві жінки з опіками, які були доставлені до лікарні святого Луки. Інші п’ятеро постраждалих госпіталізовані до лікарні святого Пантелеймона. Стан однієї жінки, яка отримала травми живота та підозри на перелом ребер, оцінюється як важкий.

Наразі відомо, що всі постраждалі є мешканцями Івано-Франківської області.