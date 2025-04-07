Яку білизну носить Трамп: у мережі спливла “пікантна” таємниця президента США

Президент США Дональд Трамп завжди був у центрі уваги не лише через свої політичні рішення, а й через особистий стиль. Костюми Brioni, червоні краватки та кепки MAGA стали своєрідними символами його іміджу. Але у медіа з’явилася нова несподівана деталь про гардероб 45-го президента США – його спідня білизна. Пише OBOZ.UA

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Колишній директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі, який зміг пропрацювати на цій посаді лише 10 днів, розкривав цікаву деталь про звички Трампа. Його дружина Дейдре Болл розповіла, що Трамп часто давав телевізійні інтерв’ю, сидячи вдома в самих боксерках.

“Єдине, що Ентоні коли-небудь казав мені про Трампа, це те, що він дає інтерв’ю кабельним мережам у своїх боксерах”, – заявила Болл.

Вона також додала, що глядачі бачили лише верхню частину Трампа у діловому костюмі, не підозрюючи, що нижня частина образу значно менш офіційна. Білий дім на цей коментар ніяк не реагував, хоча скандальні витоки інформації про Трампа траплялися й раніше.

Стиль Трампа: від костюмів Brioni до золотих інтер’єрів

Трамп відомий своїм демонстративним стилем. Його ділові костюми Brioni часто критикують за занадто широкі плечі та довгі краватки, які він носить без модних аксесуарів. Він любить класичні чорні, темно-сині та сірі відтінки, які, за словами стилістів, додають йому авторитетності.

Однак головною деталлю іміджу Трампа є його ставлення до розкоші. Його пентхаус у Trump Tower оформлений у золоті, він їздить на приватному літаку з золотими ременями безпеки, а під час першого президентства в Білому домі навіть змінив дизайн овального кабінету, додавши більше позолоти.

Його дружина Меланія також відома дорогими смаками. Вона носить Christian Louboutin, Birkin і Gucci, а її культовий білий капелюх, який вона одягла під час візиту президента Франції Макрона, досі є предметом обговорень у світі моди.

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