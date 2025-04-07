На Франківщині попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем

У селі Голосків попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем. Він помер через хворобу.
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Про це інформують на Facebook-сторінці Отинійської громади, інформує Правда.
Василь Заяць народився 12 лютого 1973 року, жив у селі Голосків. Чоловік був учасником бойових дій, служив кулеметником у стрілецькій роті 77 батальйону 102 окремої бригади імені полковника Дмитра Вітовського Сил територіальної оборони ЗСУ.
Василь Заяць помер через хворобу 4 квітня 2025 року. 7 квітня о 18:00 відбудеться парастас за померлим воїном. Поховають Василя Зайця наступного дня о 13:00 на кладовищі у селі Голосків.