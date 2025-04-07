ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 14:38
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Голосків попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем. Він помер через хворобу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують на Facebook-сторінці Отинійської громади, інформує Правда.

Василь Заяць народився 12 лютого 1973 року, жив у селі Голосків. Чоловік був учасником бойових дій, служив кулеметником у стрілецькій роті 77 батальйону 102 окремої бригади імені полковника Дмитра Вітовського Сил територіальної оборони ЗСУ.

Василь Заяць помер через хворобу 4 квітня 2025 року. 7 квітня о 18:00 відбудеться парастас за померлим воїном. Поховають Василя Зайця наступного дня о 13:00 на кладовищі у селі Голосків.

На Франківщині попрощаються з військовослужбовцем Василем Зайцем