Прикордонники врятували двох чоловіків, котрі вісім діб блукали у Карпатах. ФОТО. ВІДЕО

На Закарпатті прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону спільно з рятувальниками ДСНС знайшли двох чоловіків, які заблукали в горах.

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Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися, що мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали свій «маршрут» із села Ворохта.

Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у снігову бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу.

“До пошуків оперативно залучили оператора БПЛА. Завдяки дрону, за 15 км від кордону вдалося виявити намет із заблукалими. Обох доставили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня. Пошукова операція, що розпочалася вчора пізно ввечері, завершилася сьогодні о 4:30 ранку. Складні погодні умови — глибокий сніг, погана видимість, мороз і вітер — значно ускладнювали роботу рятувальників та прикордонників”, – йдеться у дописі.

Прикордонники вкотре нагадують, що погодні умови в горах нині вкрай небезпечні. Сильний вітер, туман, мороз і активність диких звірів створюють реальну загрозу для життя. Спроби незаконного перетину кордону в таких умовах — не лише порушення закону, а й смертельний ризик.