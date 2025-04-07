Зоряна Логай про три роки очікування сина з полону і день обміну

Зоряна Логай чекала на сина Ігоря Логая з полону майже три роки. Він потрапив у неволю у травні 2022 року в Маріуполі. Жінці емоційно важко було, коли після кожного обміну не бачила у списках свого сина.

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Зоряна Логай відвідувала акції на підтримку військовополонених у Франківську, зберігала плакати з цих заходів та зібрала фотоальбом зі світлинами Ігоря Логая в оточеному Маріуполі. 19 березня 2025 року мати дізналася про те, що син повернувся з російської неволі, пише Суспільне.

“Все, кажу, Боже, щоб цей сон ніколи не закінчувався. Я не могла повірити, що це — реальність, що цей час і момент настав”, — розповідає мати.

Ігор Логай із позивним Логан — оборонець Маріуполя, військовослужбовець 12 бригади Національної гвардії України “Азов”.

“Азовця” Ігоря Логая повномасштабне вторгнення РФ застало в Маріуполі. Зоряна Логай

“Я чекала на цей дзвінок. Мені каже жіночий голос: “Пані Зоряно, вас турбує координаційний штаб”. І в мене емоції зашкалюють, бо я розумію, чому вони телефонують. І вона каже: “З вами дуже хтось хоче поговорити”. І я кричу шаленим голосом: “Я чекаю, кажіть, я чекаю”. І тут жінка дає трубочку синові, й перші його слова: “Привітик, мамуль, ти мене дочекалася”, — каже Зоряна Логай.

Зоряна Логай із синами. Зоряна Логай

Жінці вдалося побачити сина після повернення з полону. Вона пробула з ним два дні. Наразі Ігор Логай перебуває на реабілітації.

Зустріч Ігоря Логая з матір’ю та братом під час реабілітації у Києві. Зоряна Логай

“Найперше, що я побачила при зустрічі — це усмішку, яка була в нього завжди, навіть у заблокованому Маріуполі, коли вже в них не було сил, ні їжі. Я питала, що йому привезти. Син каже: “У мене є все, мені все дали”. Одне, що я привезла, це його улюблені кросівки, які Ігор собі купив перед повномасштабним вторгненням у Маріуполі. І спортивні штани”, — розповідає Зоряна Логай.

Військослужбовець 12 бригади Національної гвардії України “Азов” Ігор Логай. Суспільне Івано-Франківськ

Коли Ігор Логай був у полоні, мати зібрала альбом. На фотографіях — її син в оточеному Маріуполі. Вона переглядала цей альбом три роки, згадуючи й чекаючи.

Ігор Логай із позивним Логан — оборонець Маріуполя. Суспільне Івано-Франківськ

Фотоальбом, який зібрала Зоряна Логай, коли син перебував у полоні. Суспільне Івано-Франківськ

Ігор Логай. Суспільне Івано-Франківськ

Військовослужбовець Ігор Логай. Суспільне Івано-Франківськ

Ігор Логай. Суспільне Івано-Франківськ

Ігор Логай. Суспільне Івано-Франківськ

Ігор Логай із позивним Логан — оборонець Маріуполя. Суспільне Івано-Франківськ

Фотоальбом, який зібрала Зоряна Логай, коли син перебував у полоні. Суспільне Івано-Франківськ

Жінка каже, що її син перебував в Оленівці. Потім перевели у Таганрог. Про це дізналася від родичів побратима Ігоря Логая.

“Мам, це — я, зі мною все ок”. Так, як і з “Азовсталі”, в них завжди все було “ок”. “Я живий”. Все. “Як ви?” — те, що могло бути в повідомленнях. Коли я старалася написати на той самий номер, одразу не доходило. Яким чином вони писали, це — досі загадка”, — каже Зоряна Логай.

Ігор Логай із сімʼєю. Суспільне Івано-Франківськ

За її словами, перед обміном Ігор Логай пів року перебував у Пермському краї. Каже, що не розпитувала його про полон, не хоче, аби він згадував ті події.

“Він змінився. Але змінився на краще. Казав, що в нього було достатньо часу, щоб багато чого обдумати, усвідомити. Все у своїй голові перекрутити. Дуже багато читав, навіть міг усно з побратимом навчатися англійської мови”, — додає мати.

Зоряна Логай відвідала майже всі акції на підтримку військовополонених у Франківську. Буде на них ходити й надалі, бо у полоні досі перебуває близький друг її сина, який теж з Івано-Франківщини.

Плакати на підтримку військовополонених. Суспільне Івано-Франківськ

“Коли ти йому показуєш вже при зустрічі фотографії з цих акцій, відео автопробігу, коли машини сигналять по цілому місту, то хлопці нереально раді, що їх так чекають, що про них не забули”, — каже мати.

Зоряна Логай відвідала майже всі акції на підтримку військовополонених. Зоряна Логай