Upper Intermediate (B2) рівень англійської мови
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Upper Intermediate, або пороговий просунутий рівень (B2) — це той етап, на якому людина володіє англійською досить вільно для повсякденного, навчального і навіть професійного спілкування. Це рівень, з яким уже можна:
- жити в англомовній країні;
- навчатися в університеті за кордоном;
- працювати в міжнародній компанії;
- дивитися фільми без перекладу;
- впевнено брати участь у дискусіях та дебатах.
Якщо складно самостійно визначити рівень — не хвилюйтеся. Це може зробити безкоштовний мовний тест, а також методист на вступному уроці в мовній школі, який пояснить, що означають результати.
Для кого підходить навчання на рівні Upper Intermediate
Ви можете проходити курс або поглиблювати знання на цьому рівні, якщо:
- вже опановували цю сходинку, але довго не практикувались і хочете освіжити навички;
- вмієте спілкуватись, писати й читати англійською, але іноді помиляєтесь у граматиці й хочете це виправити;
- використовуєте однотипні конструкції й хочете зробити свою мову різноманітнішою;
- нещодавно завершили навчання на рівні B1.
Що ви зможете після опанування рівня Upper Intermediate
|Навичка
|Ваші можливості
|Говоріння
|Ви зможете без вагань підтримати бесіду, пояснити свою точку зору, вести дискусії та обговорення.
|Читання
|Ви зможете розуміти художні та околонаукові тексти без словника.
|Аудіювання
|Ви зрозумієте більшість відео, пісень, подкастів, навіть з акцентами.
|Письмо
|Ви навчитеся писати есе, офіційні листи, звернення, заявки, огляди й рецензії.
Словниковий запас на рівні B2
Словниковий запас на цьому етапі становить приблизно 3000–4000 активних слів. Ви вже можете говорити на більшість тем — від повсякденних до спеціалізованих — і включати до мовлення сталу лексику та фразеологізми.
Основні теми для розширення словникового запасу:
- стиль життя й інтереси;
- сторітелінг і публічні виступи;
- соціальні мережі й комунікація;
- культура, наука, екологія, бізнес;
- еміграція та міжнародні кар’єрні можливості;
- освіта, система вищої школи в різних країнах;
- розум і емоції;
- харчування, мода, суспільство.
Граматика на Upper Intermediate
На цьому рівні студенти закривають усі основні прогалини й переходять до складних синтаксичних структур. Особлива увага приділяється мовленнєвим функціям: умовам, припущенням, висловлюванню жалю, порівнянню, меті, наслідкам.
|Граматична тема
|Що вивчається
|Модальні дієслова
|Вираження обов’язку, ймовірності, поради, припущення
|Герундій та інфінітив
|Вибір форм глагола після певних дієслів, іменників та прикметників
|Passive Voice
|Складні речення в пасиві: науковий стиль, формальна мова
|Participles
|Конструкції з одночасними діями, скорочення підрядних речень
|Каузативні конструкції
|Get/have something done — вміння делегувати дію
|Складні умовні речення
|Змішані типи умовних конструкцій, інверсія в умовних реченнях
|(Reported speech
|Передача непрямої мови без цитат
|Whether… or not
|Побудова речень з альтернативами
Аудіювання
На рівні B2 ви починаєте впевнено розуміти мовлення в нормальному темпі, навіть коли воно містить незнайомі слова. Ви зможете:
- дивитися фільми й серіали без субтитрів (крім дуже складних тем);
- розуміти інтерв’ю, подкасти, відеоблоги;
- орієнтуватись у розмові з кількома співрозмовниками.
Читання
Ви більше не обмежені адаптованими текстами. Ви зможете:
- читати художні твори в оригіналі (до 90–95% розуміння);
- опрацьовувати публіцистичні, аналітичні, науково-популярні статті;
- використовувати англомовні джерела у професійній діяльності;
- писати короткі рецензії або перекази прочитаного.
Письмо
На Upper Intermediate письмова англійська вже має бути структурованою, логічною та стилістично відповідною контексту. Ви зможете:
- писати офіційні листи, заяви, звіти;
- створювати розгорнуті есе;
- складати відгуки, огляди та блоги;
- практикувати бізнес-комунікацію письмово.
Як досягти Upper Intermediate?
Досягти рівня B2 можливо за 9–15 місяців регулярного навчання, якщо:
- ви вже маєте рівень B1;
- навчаєтесь з викладачем або на курсі;
- виконуєте інтерактивні завдання;
- активно використовуєте мову (аудіювання, читання, письмо, спілкування);
- маєте чітку навчальну програму.
Чим допоможе школа англійської мови Speak Up
Навчання на курсі рівня Upper Intermediate включає:
- визначення рівня на безкоштовному вступному уроці;
- структуровані теми на платформі;
- живі заняття з викладачем (індивідуальні або в міні-групах);
- роботу з автентичними матеріалами (відео, подкасти, тексти);
- системне повторення та тестування прогресу.
Висновок
Upper Intermediate — це етап, коли англійська перестає бути «вивченою мовою» і стає реальним інструментом для життя, роботи, навчання та самореалізації. Ви вже не просто володієте базовими навичками — ви використовуєте мову вільно, гнучко й граматично точно.
Якщо хочете перевірити свій рівень або почати навчання з досвідченими викладачами, записуйтесь на безкоштовний пробний урок у школі англійської мови Speak Up.
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