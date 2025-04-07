Upper Intermediate (B2) рівень англійської мови

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Upper Intermediate, або пороговий просунутий рівень (B2) — це той етап, на якому людина володіє англійською досить вільно для повсякденного, навчального і навіть професійного спілкування. Це рівень, з яким уже можна:

жити в англомовній країні;

навчатися в університеті за кордоном;

працювати в міжнародній компанії;

дивитися фільми без перекладу;

впевнено брати участь у дискусіях та дебатах.

Якщо складно самостійно визначити рівень — не хвилюйтеся. Це може зробити безкоштовний мовний тест, а також методист на вступному уроці в мовній школі, який пояснить, що означають результати.





Для кого підходить навчання на рівні Upper Intermediate

Ви можете проходити курс або поглиблювати знання на цьому рівні, якщо:

вже опановували цю сходинку, але довго не практикувались і хочете освіжити навички;

вмієте спілкуватись, писати й читати англійською, але іноді помиляєтесь у граматиці й хочете це виправити;

використовуєте однотипні конструкції й хочете зробити свою мову різноманітнішою;

нещодавно завершили навчання на рівні B1.

Що ви зможете після опанування рівня Upper Intermediate

Навичка Ваші можливості Говоріння Ви зможете без вагань підтримати бесіду, пояснити свою точку зору, вести дискусії та обговорення. Читання Ви зможете розуміти художні та околонаукові тексти без словника. Аудіювання Ви зрозумієте більшість відео, пісень, подкастів, навіть з акцентами. Письмо Ви навчитеся писати есе, офіційні листи, звернення, заявки, огляди й рецензії.

Словниковий запас на рівні B2

Словниковий запас на цьому етапі становить приблизно 3000–4000 активних слів. Ви вже можете говорити на більшість тем — від повсякденних до спеціалізованих — і включати до мовлення сталу лексику та фразеологізми.

Основні теми для розширення словникового запасу:

стиль життя й інтереси;







сторітелінг і публічні виступи;







соціальні мережі й комунікація;







культура, наука, екологія, бізнес;







еміграція та міжнародні кар’єрні можливості;







освіта, система вищої школи в різних країнах;







розум і емоції;







харчування, мода, суспільство.







Граматика на Upper Intermediate

На цьому рівні студенти закривають усі основні прогалини й переходять до складних синтаксичних структур. Особлива увага приділяється мовленнєвим функціям: умовам, припущенням, висловлюванню жалю, порівнянню, меті, наслідкам.

Граматична тема Що вивчається Модальні дієслова Вираження обов’язку, ймовірності, поради, припущення Герундій та інфінітив Вибір форм глагола після певних дієслів, іменників та прикметників Passive Voice Складні речення в пасиві: науковий стиль, формальна мова Participles Конструкції з одночасними діями, скорочення підрядних речень Каузативні конструкції Get/have something done — вміння делегувати дію Складні умовні речення Змішані типи умовних конструкцій, інверсія в умовних реченнях (Reported speech Передача непрямої мови без цитат Whether… or not Побудова речень з альтернативами

Аудіювання

На рівні B2 ви починаєте впевнено розуміти мовлення в нормальному темпі, навіть коли воно містить незнайомі слова. Ви зможете:

дивитися фільми й серіали без субтитрів (крім дуже складних тем);







розуміти інтерв’ю, подкасти, відеоблоги;







орієнтуватись у розмові з кількома співрозмовниками.







Читання

Ви більше не обмежені адаптованими текстами. Ви зможете:

читати художні твори в оригіналі (до 90–95% розуміння);







опрацьовувати публіцистичні, аналітичні, науково-популярні статті;







використовувати англомовні джерела у професійній діяльності;







писати короткі рецензії або перекази прочитаного.







Письмо

На Upper Intermediate письмова англійська вже має бути структурованою, логічною та стилістично відповідною контексту. Ви зможете:

писати офіційні листи, заяви, звіти;







створювати розгорнуті есе;







складати відгуки, огляди та блоги;







практикувати бізнес-комунікацію письмово.







Як досягти Upper Intermediate?

Досягти рівня B2 можливо за 9–15 місяців регулярного навчання, якщо:

ви вже маєте рівень B1;







навчаєтесь з викладачем або на курсі;







виконуєте інтерактивні завдання;







активно використовуєте мову (аудіювання, читання, письмо, спілкування);







маєте чітку навчальну програму.







Чим допоможе школа англійської мови Speak Up

Навчання на курсі рівня Upper Intermediate включає:

визначення рівня на безкоштовному вступному уроці;







структуровані теми на платформі;







живі заняття з викладачем (індивідуальні або в міні-групах);







роботу з автентичними матеріалами (відео, подкасти, тексти);







системне повторення та тестування прогресу.







Висновок

Upper Intermediate — це етап, коли англійська перестає бути «вивченою мовою» і стає реальним інструментом для життя, роботи, навчання та самореалізації. Ви вже не просто володієте базовими навичками — ви використовуєте мову вільно, гнучко й граматично точно.

Якщо хочете перевірити свій рівень або почати навчання з досвідченими викладачами, записуйтесь на безкоштовний пробний урок у школі англійської мови Speak Up.

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