У Коломиї стартував Великодній ярмарок

Великодній ярмарок вже запрацював у Коломиї.

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Повідомляє міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

“Це вже стало гарною традицією – щороку напередодні Великодня в самому серці міста відкривається ярмарок, де можна придбати все необхідне: від смачних ласощів до святкових аксесуарів. Чим ближче до свята, тим більший вибір на прилавках”, – каже мер.

Такий ярмарок – це не лише зручна нагода для покупок, а й підтримка місцевого бізнесу. Виробники можуть реалізувати свою продукцію, а мешканці громади – придбати якісні товари безпосередньо від майстрів і фермерів.