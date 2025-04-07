У Коломиї стартував Великодній ярмарок

Великодній ярмарок вже запрацював у Коломиї.
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Повідомляє міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф.
“Це вже стало гарною традицією – щороку напередодні Великодня в самому серці міста відкривається ярмарок, де можна придбати все необхідне: від смачних ласощів до святкових аксесуарів. Чим ближче до свята, тим більший вибір на прилавках”, – каже мер.
Такий ярмарок – це не лише зручна нагода для покупок, а й підтримка місцевого бізнесу. Виробники можуть реалізувати свою продукцію, а мешканці громади – придбати якісні товари безпосередньо від майстрів і фермерів.