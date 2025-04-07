На Івано-Франківщині попрощались з юним захисником Мар’яном Медиком

Сьогодні Отинійська громада з глибоким болем провела в останню дорогу солдата Мар’яна Медика — молодого захисника, чия війна вже ніколи не завершиться на цій землі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Отинійська селищна територіальна громада

Сотні людей — побратими, рідні, сусіди, однокласники, просто жителі громади — зібралися сьогодні, щоб провести Мар’яна у його останню путь.

“Це не просто прощання. Це крик душі. Це рана, яка не загоїться. Мар’ян — це образ усіх наших найкращих синів, які, не задумуючись, стали між нами і смертю. Він був світлим, щирим, завжди усміхненим хлопцем. Сьогодні його ім’я навіки викарбувано в книзі скорботи Отинійщини. Там, де зібрані наші втрати. Там, де живе правда про війну і мужність.”, – йдеться у дописі.

«Хто як не я…» — ці слова він говорив своїй мамі. І пішов. Назавжди.