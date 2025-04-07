Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію

Соратниця Януковича четвертий рік вимагає через суд перерахувати свою пенсію. Волинський окружний адміністративний суд узяв до розгляду пенсійну справу ексміністерки охорони здоров’я, 72-річної Раїси Богатирьової, яку раніше не встиг розглянути ліквідований у 2022 році Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

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У травні 2021 року Богатирьова через свою представницю подала позов до столичного адмінсуду. У ньому просила зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду у Києві перерахувати її пенсію за віком, врахувавши, що вона має право на 90% заробітної плати працюючого народного депутата на 1 січня 2021 року (тоді оклад народного депутата складав 10 прожиткових мінімумів або 22,7 тис. грн).

Річ у тім, що позивачка стверджувала, що Пенсійний фонд відмовив їй у перерахунку пенсії за віком, відповідно до закону про статус народного депутата. Натомість ОАСК не встиг розглянути позов Богатирьової, оскільки у грудні 2022 року потрапив під ліквідацію.

Минуло понад два роки і цю справу було передано Волинському окружному адмінсуду. 3 березня 2025 року суд постановив: розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні). Також надав учасникам процесу 15 днів для надання пояснень, заяв та клопотань.

Зі свого боку «Главком» намагався витягнути інформацію з Пенсійного фонду про суми виплачених пенсій громадянам, які займали в країні високі посади в країні. Зокрема, видання цікавилося, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв, ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова та інші.

Проте Пенсійний фонд замість чіткого звіту вдався до відвертих маніпуляцій. «Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні», – вважає Пенсійний фонд.

Важлива ремарка: згідно з останніми деклараціями на посаді міністра охорони здоров’я, Раїса Богатирьова вже вказувала отримання 198 тис. грн пенсії за рік (16,5 тис. грн у місяць станом на 2012 рік).

Ще цікавий факт. Восени 2021 року Голосіївський районний суд Києва зобов’язав Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами не чинити перешкоди і забезпечити вільний доступ Раїсі Богатирьовій та членам її сім`ї до домоволодіння на території державних дач. Аргументи соратниці Януковича зводилися до того, що, починаючи з січня 2008 року, вона уклала інвестиційний договір про будівництво будинку на території держдачі «Конча-Заспа». У 2014 році Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами прийняв в експлуатацію збудований будинок Богатирьової, чим визнав факт закінчення реалізації інвестиційного проєкту.

Відповідно до умов договору, після закінчення робіт організація зобов`язана передати об`єкт Богатирьовій в користування на 25 років. Однак у липні 2021 року з нею достроково розірвали договір про користування будинком.

Апеляційний суд скасував це рішення. Наразі поки немає кінцевого рішення у вказаній справі.

Нагадаємо, що Раїса Богатирьова була активною у політичному житті ще з 90-х років, ставши народною депутаткою I скликання. У 2007-2012 роках – обіймала посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

У 2012-2014 роках – очолювала Міністерство охорони здоров’я. Тоді ж у ЗМІ почала з’являтися інформація про прибутковий бізнес синів-близнюків Богатирьової. Зокрема, Олександр Богатирьов володів фармацевтичною компанією, яка виграла низку бюджетних підрядів на мільйони гривень, замовником яких виступав МОЗ, яким керували його матір.

Інший син Ігор Богатирьов працював першим заступником НАК «Укренерго», а пізніше ввійшов до складу засновників ТОВ «Завод енергетичного машинобудування». За три місяці до зміни власників ця фірма отримала підряд на реконструкцію потужностей Придніпровської ТЕС «Дніпроенерго» вартістю 343 млн грн.

Після Революції гідності ексміністерка зникла з політичної арени й певний час перебувала за кордоном.

У 2019 році Богатирьова повернулася в Україну і одразу була затримана правоохоронцями, оскільки перебувала в розшуку за підозрою в корупційних схемах. Однак невдовзі її випустили під заставу, і справа фактично затихла. Пізніше Антикорупційний суд скасував запобіжний захід Богатирьовій та арешт її майна. Нині Раїса Богатирьова майже не з’являється в інформаційному просторі й не бере активної участі в політичному житті.

Нагадаємо Золотий значок «Партії регіонів», ікони, готівка та золотий злиток. Антикорупційний суд скасував арешт майна Богатирьової