Косівська громада попрощається з полеглим воїном Варцабюком Дмитром

На війні загинув захисник Дмитра Варцабюк із села Космач Космацької територіальної громади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 8 квітня 2025 року, о 12 годині на майдані Незалежності міста Косова.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками”, – йдеться у дописі.