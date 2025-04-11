Ще на 25 нових ділянках прикарпатські патрульні контролюватимуть рух

З 11 квітня в Україні збільшується кількість ділянок, де патрульна поліція контролюватиме швидкість за допомогою приладів TruCAM.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

До переліку додано ще 25 нових локацій, а загалом тепер швидкість вимірюватиметься на 338 ділянках доріг, із залученням 160 приладів.

TruCAM використовуються переважно на аварійно-небезпечних ділянках — у місцях концентрації ДТП, зокрема тих, що сталися через перевищення швидкості. Нові точки контролю визначені за результатами аналізу аварійності, з урахуванням безпекової ситуації в умовах воєнного стану.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (наприклад, Донеччина та Луганщина), прилади не застосовуються. Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують вибірково — лише на безпечних ділянках.

На території Івано-Франківської області вимірювання швидкості здійснюватиметься, зокрема, на таких напрямках: