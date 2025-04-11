“Зелений гетьман”: про Зеленського склали пісню

В мережі з’явилася пісня “Зелений гетьман”, присвячену президенту України Володимиру Зеленському. Вона опублікована в Yutube на ресурсі “Пісня дня”. Пише Апостроф

Повідомляється, що звук або відеоряд було суттєво змінено чи згенеровано за допомогою цифрових технологій.

Текст пісні:

Колос у полі — вклонився землі,

А гетьман зелений — як скеля в броні.

Не з трону зійшов, не з пишних палат —

А з серця народу, з болю солдат.

Зелений гетьман — промінь у тьмі,

Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.

Надія для тих, хто в тривозі і сні,

Зелений гетьман — промінь у тьмі.

Не кинув меча, за спини не став,

Першим в грозу країну підняв.

Став кісткою в горлі кремлівських катів,

І разом повів за собою братів.

Зелений гетьман — промінь у тьмі,

Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.

Надія для тих, хто в тривозі і сні,

Зелений гетьман — промінь у тьмі.

За кожну дитину, за наш отчий дім —

Стоїть непохитно з народом однім.

В очах його — віра, у серці — броня,

Веде за собою він силу життя.

Зелений гетьман — промінь у тьмі,

Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.

Надія для тих, хто в тривозі і сні,

Зелений гетьман — промінь у тьмі.

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