“Зелений гетьман”: про Зеленського склали пісню

В мережі з’явилася пісня “Зелений гетьман”, присвячену президенту України Володимиру Зеленському. Вона опублікована в Yutube на ресурсі “Пісня дня”. Пише Апостроф
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Повідомляється, що звук або відеоряд було суттєво змінено чи згенеровано за допомогою цифрових технологій.
Текст пісні:
Колос у полі — вклонився землі,
А гетьман зелений — як скеля в броні.
Не з трону зійшов, не з пишних палат —
А з серця народу, з болю солдат.
Зелений гетьман — промінь у тьмі,
Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.
Надія для тих, хто в тривозі і сні,
Зелений гетьман — промінь у тьмі.
Не кинув меча, за спини не став,
Першим в грозу країну підняв.
Став кісткою в горлі кремлівських катів,
І разом повів за собою братів.
Зелений гетьман — промінь у тьмі,
Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.
Надія для тих, хто в тривозі і сні,
Зелений гетьман — промінь у тьмі.
За кожну дитину, за наш отчий дім —
Стоїть непохитно з народом однім.
В очах його — віра, у серці — броня,
Веде за собою він силу життя.
Зелений гетьман — промінь у тьмі,
Крокує крізь бурі, крізь попіл війни.
Надія для тих, хто в тривозі і сні,
Зелений гетьман — промінь у тьмі.
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