Помер почесний професор Прикарпатського національного університету Василь Ґрещук

11 квітня 2025 року помер український мовознавець, почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Василь Ґрещук.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці кафедри української мови вишу, пише Правда.

Василь Ґрещук народився 2 червня 1949 року в селі Старі Кривотули Тисменицької громади. Закінчив місцеву восьмирічку, згодом — Отинійську середню школу. У 1970 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський педагогічний інститут.

Працював учителем української мови та літератури у восьмирічній школі села Мочулище на Рівненщині, згодом — у Петрівській середній школі на Івано-Франківщині.

З 1977 року Василь Ґрещук викладав в Івано-Франківському педагогічному інституті. З 1994 року був професором кафедри української мови, деякий час — деканом філологічного факультету. З 1992 року до 2023 завідував кафедрою української мови.

Науковець був автором понад 300 публікацій, кількох монографій, редактором-упорядником збірників українознавчих матеріалів.

“Багато зусиль докладав професор до такої часозатратної, однак благородної й необхідної справи, як популяризація життя, діяльності та ідей видатних українців минулого і сьогодення, упорядковуючи й випускаючи у світ окремими виданнями матеріали про них”, — йдеться у дописі.

Василь Ґрещук був головою редакційної ради “Вісника Прикарпатського університету”, головним редактором науково-теоретичного журналу Інституту українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника “Українознавчі студії”, членом редколегії науково-теоретичного журналу Інституту української мови НАН України “Українська мова”.

“Він належав до вчених із широким дослідницьким діапазоном. Уболіваючи за долю української мови й українськості загалом, наприкінці 1996 року Василь Ґрещук організував та до 2014 року очолював Інститут українознавства при Прикарпатському університеті. Спільно з Інститутом української мови НАН України був ініціатором створення у 2001 році Прикарпатського дериватологічного центру імені Івана Ковалика”, — написали про науковця колеги.

Василь Ґрещук нагороджений почесними відзнаками. Зокрема, премією імені Василя Стефаника (1999 рік), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, медалями “За заслуги перед Прикарпаттям”, “За заслуги перед університетом”. Також він мав звання заслуженого діяча науки і техніки України та почесного професора.