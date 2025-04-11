Помер почесний професор Прикарпатського національного університету Василь Ґрещук

11 квітня 2025 року помер український мовознавець, почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Василь Ґрещук.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці кафедри української мови вишу, пише Правда.
Василь Ґрещук народився 2 червня 1949 року в селі Старі Кривотули Тисменицької громади. Закінчив місцеву восьмирічку, згодом — Отинійську середню школу. У 1970 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський педагогічний інститут.
Працював учителем української мови та літератури у восьмирічній школі села Мочулище на Рівненщині, згодом — у Петрівській середній школі на Івано-Франківщині.
З 1977 року Василь Ґрещук викладав в Івано-Франківському педагогічному інституті. З 1994 року був професором кафедри української мови, деякий час — деканом філологічного факультету. З 1992 року до 2023 завідував кафедрою української мови.
Науковець був автором понад 300 публікацій, кількох монографій, редактором-упорядником збірників українознавчих матеріалів.
“Багато зусиль докладав професор до такої часозатратної, однак благородної й необхідної справи, як популяризація життя, діяльності та ідей видатних українців минулого і сьогодення, упорядковуючи й випускаючи у світ окремими виданнями матеріали про них”, — йдеться у дописі.
Василь Ґрещук був головою редакційної ради “Вісника Прикарпатського університету”, головним редактором науково-теоретичного журналу Інституту українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника “Українознавчі студії”, членом редколегії науково-теоретичного журналу Інституту української мови НАН України “Українська мова”.
“Він належав до вчених із широким дослідницьким діапазоном. Уболіваючи за долю української мови й українськості загалом, наприкінці 1996 року Василь Ґрещук організував та до 2014 року очолював Інститут українознавства при Прикарпатському університеті. Спільно з Інститутом української мови НАН України був ініціатором створення у 2001 році Прикарпатського дериватологічного центру імені Івана Ковалика”, — написали про науковця колеги.
Василь Ґрещук нагороджений почесними відзнаками. Зокрема, премією імені Василя Стефаника (1999 рік), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, медалями “За заслуги перед Прикарпаттям”, “За заслуги перед університетом”. Також він мав звання заслуженого діяча науки і техніки України та почесного професора.