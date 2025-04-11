“Ніхто і нічого не закриватиме”: які зміни відбудуться зі школами Прикарпаття у зв’язку з реформою НУШ

Зміни на заклади освіти очікують у 2026-2027 навчальному році.
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Про це в інтерв’ю Фіртці розповів директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович.
Так, наприкінці березня 2025 року у мережі з’явилась інформація, що в області можуть закрити 50 шкіл у 25 громадах. Така загроза нібито пов’язана з законопроєктом №13120, в якому фактично прописали закриття шкіл, де навчається невелика кількість дітей. Втім, як зазначили, про “закриття” шкіл не йдеться.
“Ніхто і нічого не закриватиме. Згідно із законодавством України, саме закрити школу може тільки той, хто її відкрив, тобто засновник. Слово «закрити» в цьому контексті — некоректне і про це взагалі не йдеться.
У 2024-2025 та 2025-2026 навчальних роках жодних змін в мережі шкіл не відбуватиметься. Тобто не те, що не закриють, а й не об’єднають та не оптимізують у зв’язку з реформою Нової української школи.
Не потрібно створювати політичний хайп та капітал на тому, чого немає. Назвімо це словесною маніпуляцією, яка не має ніякого відношення до розвитку освіти”, — розповідає Віктор Кімакович.
За словами директора Департаменту освіти і науки, вагому роль у функціонуванні шкіл має демографічна ситуація у громадах.
“Візьмімо, до прикладу, уявну школу у вигаданому містечку Наше. В ній замало дітей для того, щоб утворити ліцей. Що з нею відбудеться? Раніше вона працювала, як школа з першого по 11 клас, а з 2027 року — працюватиме, як школа з першого по дев’ятий клас.
Тобто вона не закривається, продовжує своє існування, але на гімназійному рівні, надаватиме повноцінну, якісну освіту, розвиватиметься і дбатиме про те, щоб кількість дітей збільшувалася. А якщо в громаді збільшиться кількість дітей — її розширять знову.
Річ в тому, що в основі всіх цих речей лежить демографічна ситуація. Є у нас сільські населені пункти, де в перші класи до повномасштабної війни йдуть 90-100 дітей. Звісно, такі школи “закрити” не можна.
Решта речей не є правдивими, тому громади треба заспокоїти: школи — функціонуватимуть. Були випадки, що у початкових школах (з першого по четвертий клас), вчилися 4-5 учнів у всіх класах. Щоправда, на індивідуальній формі навчання, але ми наполягали на тому, щоб таку школу не закривали.
Початкова школа повинна бути наближеною до дітей. Відповідно, якщо у населеному пункті є діти — функціонуватиме й гімназія, є діти — функціонуватимуть й ліцеї.
Також є така річ, що школа з першого по дев’ятий клас повинна мати не менше, ніж 45 дітей. Тобто, щоб утворити клас, треба не менше п’яти дітей, помножимо 5 на 9 – виходить 45. Якщо менше ніж 45 дітей, то школу не закривають, але й не фінансують з державного бюджету. Однак школа зможе фінансуватися з місцевого бюджету, за коштів донорів тощо.
У нас є випадки, коли громада каже, що не зацікавлена закривати школу з тої чи іншої причини — політичної чи демографічної. Наприклад, коли бачать, що народилося багато дітей, які підуть до школи і все відновиться.
В нашій області є вісім шкіл, які мають менше, ніж 45 дітей з першого по дев’ятий класи. Знову ж таки, громада сама вирішує, що з нею робити – перетворити на філію опорної школи, призупинити діяльність чи фінансувати коштами місцевого бюджету. Тому слово «закриття» — це загальна маніпуляція, оскільки навіть у цьому випадку ніхто нічого не закриває.
Громада бачить народжуваність, скільки дітей у дитячому садочку. Вона, так би мовити, планує цю мережу і вона розуміє: у них є рік-два важких часів, чи немає перспектив, бо немає молодого покоління (відповідно, дітей теж не буде).
Демографічна ситуація за 2024 дуже погана в плані народжуваності, наслідки цього ми побачимо через шість років. В деяких громадах є до 50% падіння народжуваності”, — зазначив головний освітянин області.