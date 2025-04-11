“Ніхто і нічого не закриватиме”: які зміни відбудуться зі школами Прикарпаття у зв’язку з реформою НУШ

Зміни на заклади освіти очікують у 2026-2027 навчальному році.

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Про це в інтерв’ю Фіртці розповів директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович.

Так, наприкінці березня 2025 року у мережі з’явилась інформація, що в області можуть закрити 50 шкіл у 25 громадах. Така загроза нібито пов’язана з законопроєктом №13120, в якому фактично прописали закриття шкіл, де навчається невелика кількість дітей. Втім, як зазначили, про “закриття” шкіл не йдеться.

“Ніхто і нічого не закриватиме. Згідно із законодавством України, саме закрити школу може тільки той, хто її відкрив, тобто засновник. Слово «закрити» в цьому контексті — некоректне і про це взагалі не йдеться. У 2024-2025 та 2025-2026 навчальних роках жодних змін в мережі шкіл не відбуватиметься. Тобто не те, що не закриють, а й не об’єднають та не оптимізують у зв’язку з реформою Нової української школи. Не потрібно створювати політичний хайп та капітал на тому, чого немає. Назвімо це словесною маніпуляцією, яка не має ніякого відношення до розвитку освіти”, — розповідає Віктор Кімакович.

За словами директора Департаменту освіти і науки, вагому роль у функціонуванні шкіл має демографічна ситуація у громадах.