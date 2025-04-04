Є шанси змусити рф припинити вогонь у найближчі тижні чи місяці, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що найближчими місяцями росію вдасться примусити до повного припинення вогню, оскільки в цьому зацікавлені багато сторін.

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Заява прозвучала під час візиту глави держави до Чернігівської області.

«Я думаю, що це (припинення вогню – ред.) можливо зробити максимально в найближчі тижні, можливо місяці, а може бути по-різному: іноді це в один момент відбувається. Особливо із цією частиною закінчення війни», – сказав президент.

Він зазначив, що США та європейські країни серйозно налаштовані на завершення війни та мають свої інтереси у питанні перемир’я. Україна, у свою чергу, підтримує повне припинення вогню, оскільки це є шляхом до завершення війни.