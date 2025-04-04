Є шанси змусити рф припинити вогонь у найближчі тижні чи місяці, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що найближчими місяцями росію вдасться примусити до повного припинення вогню, оскільки в цьому зацікавлені багато сторін.
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Заява прозвучала під час візиту глави держави до Чернігівської області.
«Я думаю, що це (припинення вогню – ред.) можливо зробити максимально в найближчі тижні, можливо місяці, а може бути по-різному: іноді це в один момент відбувається. Особливо із цією частиною закінчення війни», – сказав президент.
Він зазначив, що США та європейські країни серйозно налаштовані на завершення війни та мають свої інтереси у питанні перемир’я. Україна, у свою чергу, підтримує повне припинення вогню, оскільки це є шляхом до завершення війни.
«Потім будуть, наприклад, перші домовленості. Вони можуть бути місяць, два місяці, однаково, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, зовсім різні. На це потрібен час», – резюмував Зеленський.