На Прикарпатті найбільше подорожчали яйця та одяг

У березні 2025 року на Прикарпатті зафіксували зростання індексу споживчих цін на 1,4% порівняно з попереднім місяцем.

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Про це пише Правда з посиланням на ГУ статистики в Івано-Франківській області.

Найсуттєвіше подорожчання спостерігається в категорії яєць — на 19,3%, та одягу і взуття — на 10,7%. Також помітно зросли ціни на овочі — на 3,4%, фрукти — на 5,1%, та амбулаторні послуги — на 3%.

Щодо транспорту, то вартість залізничних пасажирських перевезень збільшилась на 4,8%, а автодорожніх — на 1,8%. Хліб подорожчав на 1,9%.

Водночас деякі товари показали незначне зниження в ціні. Так, паливо та мастила, а також рис подешевшали на 0,9%.

Порівняно з груднем 2024 року індекс споживчих цін зріс на 4,1%, а в річному вимірі (порівняно з березнем 2024 року) інфляція становить 6,5%.

Протягом останніх місяців спостерігається стабільна динаміка зростання споживчих цін: у січні 2025 року — 1,2%, у лютому — 0,8%, і в березні — 1,4%.