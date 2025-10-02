Ілон Маск став першою у світі людиною зі статками у $ 500 млрд

Американський бізнесмен, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною у світі, чий статок досягнув 500 мільярдів доларів. Пише Високий Замок.

У грудні Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів. А 1 жовтня досягнув нової рекордної позначки — 500 мільярдів доларів.

Ілон Маск випереджає другого в рейтингу Ларрі Еллісона на 150 мільярдів доларів. Forbes зауважило, що тепер Маск на половині шляху, аби стати першим у світі трильйонером.

1 жовтня акції його компанії Tesla піднялися майже на 4%, додавши до статку Маска приблизно 9,3 мільярда доларів. Видання пояснює, що в такий спосіб інвестори реагують на переорієнтацію Маска.

Так, ціна його акцій майже подвоїлася відтоді як Маск оголосив, що відмовиться від посади глави Департаменту ефективності уряду (DOGE) при адміністрації президента США Дональда Трампа, аби приділяти більше часу Tesla.

Forbes зазначає, що досягнення позначки в 500 мільярдів доларів — це лише останнє з низки досягнень Маска за останні п’ять років. У березні 2020 року його статки становили лише 24,6 мільярда доларів, але стрімке зростання акцій Tesla зробило його п’ятою людиною в історії, чий капітал перевищив 100 мільярдів доларів, у серпні 2020 року.

У січні 2021 року він вперше став найбагатшою людиною світу з чистим капіталом майже 190 мільярдів доларів. Потім, у вересні 2021 року, він став третьою людиною в історії, чий капітал перевищив 200 мільярдів доларів. А вже у грудні 2024 він досягнув позначки 400 мільярдів доларів.

Зауважимо, що надвечір 1 жовтня статки Маска були дещо меншими — 499,1 мільярда доларів.