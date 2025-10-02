На Прикарпатті працює 157 машинобудівних підприємств

Станом на 1 січня 2025 року в Івано-Франківській області у галузі машинобудування зареєстрували 157 підприємств.

Про це журналістці повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, пише Правда.

Капітальні інвестиції підприємств машинобудування у 2024 році склали 488,5 мільйонів гривень проти 252,4 мільйона гривень у 2023 році.

У галузі працювали 6,1 тисячі людей. У 2023 році вони реалізували продукції на 8,6 мільярда гривень, що становить 2,7% від загальноукраїнського обсягу машинобудівної продукції та 8,5% від загального обсягу реалізації промислової продукції в області.

Як вказують, експорт продукції зріс до 201,5 млн доларів США (у 2023 році — 186,1 млн доларів).

«Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування діяльності підприємств у 2024 році становив 347,5 мільйонів гривень. Рівень рентабельності операційної діяльності склав 4,8%», — зазначають в управлінні статистики.

За даними обласного управління статистики, 79% машинобудівних підприємств Прикарпаття у 2024 році були прибутковими.