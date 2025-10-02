Тарас Житинський зіграв у Івано-Франківську камерний концерт для військових та ветеранів. Фото/Відео

Сьогодні, 2 жовтня, у ветеранському просторі “Петрос” відбувся камерний концерт відомого українського співака Тараса Житинського, пише Правда ІФ

Концерт організувала громадська організація «Спілка ветеранів штурмових дій»

Камерний концерт Тараса Житинського у ветеранському просторі Петрос (Івано-Франківськ, 2 жовтня 2025 року)

Франківський співак доволі часто співає для військових. У його репертуарі є чимало козацьких, стрілецьких, повстанських та сучасних військових пісень. Також Тарас Житинський пише власні пісні.

Підчас концерту співак розповідав присутнім деякі факти з історії козаччини та січового стрілецтва.

Франківський співак Тарас Житинський

Тарас Житинський зазначає, що важливо не забувати наші історичні пісні, бо це звязок з минулим. Ці пісні зберігають пам’ять про славетні та гіркі сторінки нашої історії . Такі концерти дуже добре впливають на реабілітацію наших захисників.

До слова, сьогодні, 2 жовтня, Тарасу Житинському виповнилося 68 років.

Довідково

Тарас Житинський – іванофранківець, батьки якого були в УПА. Лауреат фестивалю “Червона Рута-91” , лауреат Конкурсу молодих виконавців популярної пісні Міжнародного фестивалю “Слов’янський базар-92”. Отримав Гран-прі на фестивалі української патріотичної пісні “Повстанським плаєм-2007” в Івано-Франківську.

Тарас відіграв на імпрезі, присвяченій 50–річчю створення УПА у 1992–му. Саме там розкрилися дивовижна харизма, сильний голос і вкрай експресивна манера виконання співака — три складові, що скрізь, де б не виступав, приносили йому успіх.