Тарас Житинський зіграв у Івано-Франківську камерний концерт для військових та ветеранів. Фото/Відео

Автор: Петро Якимчук:Час публікації: 02/10/2025 15:49
Тарас Житинський зіграв у Івано-Франківську камерний концерт для військових та ветеранів Фото/Відео
Сьогодні, 2 жовтня, у ветеранському просторі “Петрос” відбувся камерний концерт відомого українського співака Тараса Житинського, пише Правда ІФ

Концерт організувала громадська організація «Спілка ветеранів штурмових дій»

Концерт у приміщенні з гітаристом і глядачами.
Камерний концерт Тараса Житинського у ветеранському просторі Петрос (Івано-Франківськ, 2 жовтня 2025 року)

Франківський співак доволі часто співає для військових. У його репертуарі є чимало козацьких, стрілецьких, повстанських та сучасних військових пісень. Також Тарас Житинський пише власні пісні.

Підчас концерту співак розповідав присутнім деякі факти з історії козаччини та січового стрілецтва.

Чоловік з гітарою у кімнаті зі стінами мистецтва.
Франківський співак Тарас Житинський

Тарас Житинський зазначає, що важливо не забувати наші історичні пісні, бо це звязок з минулим. Ці пісні зберігають пам’ять про славетні та гіркі сторінки нашої історії . Такі концерти дуже добре впливають на реабілітацію наших захисників.

До слова, сьогодні, 2 жовтня, Тарасу Житинському виповнилося 68 років.

Людина грає на гітарі перед аудиторією у залі.
Чоловік із незвичайною зачіскою у приміщенні.
Чоловік в українській формі говорить з іншим чоловіком.
Люди на зустрічі, чоловік з милицею
Військовий і чоловік на фоні написів стіни.
Двоє чоловіків у військовому одязі сидять в кімнаті.
Чоловік з гітарою сидить в кімнаті з мистецтвом.
Люди сидять на заході у залі
Прапори українських військових підрозділів на стіні
Чоловік з гітарою на сцені
Чоловік грає на гітарі перед мікрофоном.
Група людей на зустрічі у кафе.

Довідково

Тарас Житинський – іванофранківець, батьки якого були в УПА. Лауреат фестивалю “Червона Рута-91” , лауреат Конкурсу молодих виконавців популярної пісні Міжнародного фестивалю “Слов’янський базар-92”. Отримав Гран-прі на фестивалі української патріотичної пісні “Повстанським плаєм-2007” в Івано-Франківську.

Тарас відіграв на імпрезі, присвяченій 50–річчю створення УПА у 1992–му. Саме там розкрилися дивовижна харизма, сильний голос і вкрай експресивна манера виконання співака — три складові, що скрізь, де б не виступав, приносили йому успіх.

