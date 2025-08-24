ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Інспектори служби освітньої безпеки пройшли тренування з надання домедичної допомоги. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
24/08/2025 19:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Під час навчань патрульні оновили знання та відпрацювали практичні навички з порятунку життя — надання допомоги при травмах, зупинці кровотечі, проведенні серцево-легеневої реанімації та реагуванні на інші критичні стани.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області 

“Такі тренування мають важливе значення, адже допомагають правоохоронцям бути максимально підготовленими до будь-яких надзвичайних ситуацій у школах або поблизу них”, – йдеться в дописі.

Навчання першій допомозі, інструктор з чол.
Поліцейські тренуються робити серцево-легеневу реанімацію.
Інструктор Червоного Хреста викладає першу допомогу

СХОЖІ НОВИНИ