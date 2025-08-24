Інспектори служби освітньої безпеки пройшли тренування з надання домедичної допомоги. ФОТО

Під час навчань патрульні оновили знання та відпрацювали практичні навички з порятунку життя — надання допомоги при травмах, зупинці кровотечі, проведенні серцево-легеневої реанімації та реагуванні на інші критичні стани.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області