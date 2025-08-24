ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трофей та медалі до Дня Незалежності України
У Калуші відбулась спартакіада серед учасників бойових дій, ветеранів та силових структур

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 18:31
Днями Калуська громада приймала учасників спартакіади серед учасників бойових дій, ветеранів та представників силових структур.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

Участь у спартакіаді взяли чотири команди. Три з них змагались у дисциплінах мініфутбол та настільний теніс, а команда ветеранів «4.5.0 Прикарпаття» представила себе у змаганнях з тенісу.

“Це був не просто спортивний захід. Це був день єдності, поваги й вдячності тим, хто боронив і продовжує боронити Україну.

З першої хвилини було відчутно особливу атмосферу — теплу, дружню, братерську. Це була зустріч побратимів, які знають, що таке підтримка, довіра та командний дух.

На полі — справжня боротьба, але без агресії. Навпаки — з повагою, добрим гумором, щирими обіймами і взаємною підтримкою”, – йдеться у дописі мера.

Результати змагань:

-І місце — команда Калуської громади;

-ІІ місце — команда Брошнів-Осадської громади;

-ІІІ місце — команда Національної гвардії України.

Усі учасники були нагороджені грамотами, медалями та кубками.

Вручення грамоти у спортивному залі
