У Калуші відбулась спартакіада серед учасників бойових дій, ветеранів та силових структур

Днями Калуська громада приймала учасників спартакіади серед учасників бойових дій, ветеранів та представників силових структур.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.
Участь у спартакіаді взяли чотири команди. Три з них змагались у дисциплінах мініфутбол та настільний теніс, а команда ветеранів «4.5.0 Прикарпаття» представила себе у змаганнях з тенісу.
“Це був не просто спортивний захід. Це був день єдності, поваги й вдячності тим, хто боронив і продовжує боронити Україну.
З першої хвилини було відчутно особливу атмосферу — теплу, дружню, братерську. Це була зустріч побратимів, які знають, що таке підтримка, довіра та командний дух.
На полі — справжня боротьба, але без агресії. Навпаки — з повагою, добрим гумором, щирими обіймами і взаємною підтримкою”, – йдеться у дописі мера.
Результати змагань:
-І місце — команда Калуської громади;
-ІІ місце — команда Брошнів-Осадської громади;
-ІІІ місце — команда Національної гвардії України.
Усі учасники були нагороджені грамотами, медалями та кубками.