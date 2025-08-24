У Яремче суд оштрафував батька, дворічний син якого упав у басейн і потрапив до лікарні

Яремчанський міський суд оштрафував на 1 700 гривень чоловіка за те, що він не догледів свого дворічного сина, який упав у басейн. Хлопчика доставили до лікарні в Івано-Франківську, де йому надали медичну допомогу.

Як йдеться у постанові суду від 20 серпня, інцидент стався 12 червня 2025 року, коли батько, житель Яремче, неналежно виконував свої обов’язки. Через недогляд дитина впала в басейн, що призвело до її госпіталізації, пише Бліц-Інфо.

Суд визнав батька винним в ухиленні від виконання батьківських обов’язків, що є адміністративним правопорушенням згідно з українським законодавством.

Йому призначили штраф у розмірі 1700 гривень, а також зобов’язали сплатити 605 гривень 60 копійок судового збору. Чоловік не з’явився на судове засідання, хоча був повідомлений про нього належним чином.

Рішення було ухвалене на підставі зібраних доказів, включаючи протокол, свідчення та медичну довідку.