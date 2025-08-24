З російського полону повернули чотирьох прикарпатців

Сьогодні у рамках попередніх домовленостей у Стамбулі, чергового 68-го обміну, додому повернули українських військових та цивільних. Серед них – четверо жителів Івано-Франківщини.
Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук
“Додому повертаються наші земляки!
Ярослав Гелем з Калуша, Олег Говдяк з Івано-Франківська, Михайло Жоновський з Рогатинської громади, Андрій Лотинець з Богородчанської громади”, – йдеться у дописі посадовиці.