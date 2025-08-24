У Калуші створять два безбар’єрні маршрути в межах державного проєкту

У Калуській громаді планують втілити два безбар’єрні маршрути загальною вартістю 148,7 млн грн. Ініціатива реалізується в межах флагманського проєкту «Рух без бар’єрів».
Про це повідомив міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.
За його словами, 23% вартості профінансує громада, а основну частину покриє державний бюджет. Наразі триває підготовка документації.
Маршрути охоплять ключові соціально важливі об’єкти: Центральну районну лікарню, Калуську міську лікарню, геріатричний центр та стоматологічну поліклініку.
«Міністр розвитку громад і територій України Олексій Рябикін запевнив, що наші пропозиції включать до наступного європейського траншу на відновлення України. Маємо надію, що Калуш увійде до числа громад, чиї проєкти отримають фінансування», – зазначив Найда.