10 жовтня о 18:00 в Івано-Франківську в “Підземному Переході Ваґабундо” Ірена Карпа презентує свій новин роман “Він повертається у неділю”.

Вхід – за донат на авто для ЗСУ, пише КУРС з посиланням на “Підземний Перехід Ваґабундо”.

Роман вийшов нещодавно у видавництві “Книголав”.

“Море, полин, сосни, розмарин — запах Криму чи Провансу? Наскільки далекі степи Миколаївщини й узбережжя Нормандії? Архітекторка Віра живе в Парижі спокійним життям із чоловіком-французом і дочкою-підліткою, аж поки її не будить дзвінок: «Ти що, спиш?! Там Київ і Харків бомблять!». Атовець Атрей залишає мирний Амстердам, щоб знову захищати Україну. А школярка Матільда з Бургундії зустрічає дивного чоловіка, що винаймає будинок над озером у її родичів. Щирість і таємниці, радість і біль, дружба, кохання і втрати — намагання знайти й зберегти себе у вирі подій. А може, таки зустрітися на вітряному пляжі”, – йдеться в анотації до роману Ірени Карпи.

Письменниця написала про свою нову книгу: “Для мене – найважливіша. Бо я нею жила останні три з половиною роки. Віддаю зараз, як неприкрите серце. Беріть його. Читайте. Вирішуйте, любити чи ненавидіти цей роман. Бо в ньому є все.”

Організатори заохочують приєднатись до події, щоб почути уривки з роману наживо, поговорити з письменницею “без фільтрів”, отримати автограф та довгоочікувану книгу.

Вхід платний, вартість входу 250 грн. Це донат на купівлю авто для групи Сил спеціальних операцій. Оплату можна здійснити за посиланням.