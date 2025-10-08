ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

65-річного іванофранківця підозрюють у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів

Автор: Олег Мамчур
Різні види зброї, розкладені на підлозі
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів. Чоловіка затримали.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

Під час обшуку у нього вилучили кулемет, нарізні гвинтівки, нарізний карабін, мисливську нарізну рушницю, набої військового зразка та травматичний пістолет. Дозвільних документів на арсенал чоловік не мав.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення до семи років.

Наразі слідчі з’ясовують, звідки до франківця потрапила зброя.

Вилучена колекція зброї на підлозі кімнати
Коробка з набоями, вилучена поліцією України
Вилучена зброя поліцією України на підлозі

Джерело(а) інформації

повідомили

СХОЖІ НОВИНИ