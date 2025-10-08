65-річного іванофранківця підозрюють у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів

65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у незаконному зберіганні та продажу зброї та боєприпасів. Чоловіка затримали.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

Під час обшуку у нього вилучили кулемет, нарізні гвинтівки, нарізний карабін, мисливську нарізну рушницю, набої військового зразка та травматичний пістолет. Дозвільних документів на арсенал чоловік не мав.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує ув’язнення до семи років.

Наразі слідчі з’ясовують, звідки до франківця потрапила зброя.