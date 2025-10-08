На Івано-Франківщині чоловіку скасували штраф за ухилення від мобілізації

Суд скасував постанову про накладення штрафу на жителя Івано-Франківщини, якого притягнули до відповідальності за нібито порушення військового обліку.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Коломийський міський районний суд.

У липні 2025 року чоловікові надіслали повістку через «Укрпошту», однак, за його словами, він її не отримував. Попри це в реєстрі «Оберіг» його зазначили як порушника військового обліку, після чого територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

На суді позивач пояснив, що не знав про необхідність з’явитися до ТЦК та СП для уточнення даних, оскільки жодного повідомлення не підписував. Він також звертався до полковника, який виконував обов’язки начальника Коломийського районного ТЦК, із проханням скасувати штраф.

Суд, розглянувши матеріали справи, задовольнив позов і визнав постанову ТЦК незаконною.

У рішенні суд послався на постанову Кабміну №560 від 15 травня 2024 року, згідно з якою військовозобов’язаний вважається належно оповіщеним лише після особистого підпису під повідомленням про вручення повістки.

У ТЦК та СП не змогли підтвердити факт отримання повістки позивачем.