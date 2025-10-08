У Вигодській громаді обговорили готовність до надзвичайних ситуацій та опалювального сезону

У Вигодській селищній територіальній громаді відбулася робоча зустріч, присвячена питанням пожежної, техногенної безпеки та стану цивільного захисту населення.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вигодську селищну раду.

Зустріч провела офіцер-рятувальник громади Мар’яна Попик, яка є головним інспектором відділу №2 Калуського районного управління цивільного захисту ГУ ДСНС.

На зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування обговорили:

Актуальні питання пожежної та техногенної безпеки.

Стан цивільного захисту населення.

Особливу увагу приділили готовності до можливих надзвичайних ситуацій, взаємодії служб, проведенню профілактичних заходів та забезпеченню належного рівня безпеки на території громади.

Метою спільної роботи є підвищення рівня безпеки мешканців, оперативне реагування на виклики та зміцнення взаємодії між владою і службами цивільного захисту.

Користуючись нагодою, Мар’яна Попик також поспілкувалася з жителями, які перебували у ЦНАПі, донісши до них важливу інформацію щодо правил пожежної безпеки в побуті та обережного користування обігрівальними приладами в холодний період.