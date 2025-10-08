Онлайн-медіа без бар’єрів: в Івано-Франківську відбувся діалог про інклюзивність медіа

В Івано-Франківську відбувся діалоговий захід «Як зробити онлайн-медіа доступнішими?», який об’єднав представників влади, медіа, громадського сектору та експертного середовища навколо теми цифрової безбар’єрності та інклюзивності онлайн-контенту.

Подію організували Представництво Національної ради в Івано-Франківській області спільно з Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної військової адміністрації, пише Правда.

До обговорення долучилися редакції місцевих онлайн-медіа, Івано-Франківська обласна спілка журналістів НСЖУ, громадські організації, експерти з питань цифрової доступності.

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созоник, відкриваючи захід, наголосив на важливості поєднання зусиль влади, громадськості й медіа: «Сьогодні ми маємо говорити не лише про відновлення, а й про розвиток. Безбар’єрність — це частина сучасної держави, і вона має починатися з комунікації».

Говорили про те, як зробити онлайн-простір зручним і зрозумілим для кожного користувача – незалежно від стану здоров’я чи технічних можливостей.

«Безбар’єрність у медіа — це не мода, а відповідальність. Кожен має право бути почутим і зрозумілим», – наголосив Ігор Маслов, представник Національної ради.

Під час обговорення учасники ділилися досвідом адаптації сайтів, сторінок у соцмережах, створення контрастних макетів і субтитрованого відео.

Микола Грабовецький представив базові принципи інклюзивних онлайн-медіа, Ірина Куйбіда — рекомендації для медіа «Інклюзивність у медіапросторі», Микола Макар — етичні аспекти висвітлення безбар’єрності, а Ігор Фіняк — результати моніторингу 27-ми прикарпатських онлайн-медіа.

Захід став ще одним кроком до реальної цифрової інклюзії, яку Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення системно підтримує в межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору.