Угорські дрони в Україні: політолог припустив, який сценарій розігрує Орбан

6 вересня угорський розвіддрон двічі порушив повітряний простір України, залетівши в глиб на 40 кілометрів. Це становить пряму загрозу з боку країни-члена ЄС. Однак тут могло не обійтись і без Росії. Країні-агресорці могли бути потрібні розвідувальні дані щодо Закарпаття. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Москва може мати прямий вплив на Віктора Орбана.і

Який сценарій розігрує Орбан щодо угорських дронів в Україні?

Політолог зазначив, що Україна повинна серйозно розглядати угорські безпілотники в своєму повітряному просторі. Це могла бути помилка, але про заліт дронів Угорщини говорив і Володимир Зеленський, і керівник МЗС Андрій Сибіга, який надав знімки у вигляді доказу.

Буряченко також пригадав, що пів року тому працівники правоохоронних органів виявили угорську агентурну мережу, яка завербувала двох українців, щоб ті передавали інформацію про військові об’єкти на території Закарпаття. Раніше також Україна виявила мережу розповсюдження угорських паспортів в цій області.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Якщо дивитись комплексно – це умисні дії. Вони точно свідчать про недружню політику Угорщини щодо України та, ймовірно, про територіальні претензії. Тим часом угорський дрон міг летіти з конкретною метою – промоніторити об’єкти критичної інфраструктури України. Це неприпустимо з боку країни ЄС,

– наголосив він.

На думку політолога, Орбан бере участь в політичній війні. З одного боку його підтримують Росія та ультраправі в Європі, з іншого – його риторика є деструктивною для Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Угорщини повинен шукати баланс.

“Можливо, на Орбана є компромат. Можливо, він не хоче робити те, що робить, але його шантажують. Якщо Росії потрібні були розвіддані щодо Закарпаття, вона може мати “товсті папки” на Орбана і вказувати йому, що робити. Угорські спцслужби можуть слухати певних людей з ФСБ, що міг попросити прем’єр Угорщини”, – припустив він.

Буряченко підсумував, що угорські дрони в Україні могли бути зовсім не в інтересах Орбана, адже у нього й так вистачає внутрішньополітичних проблем. Все вказує, що це гра Росії, що викликає серйозні загрози для України.

Що відомо про угорські дрони в повітряному просторі України?