ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Велопатрулі Івано-Франківська повертаються до авто

Автор: Уляна Роднюк
Патрульні поліцейські Івано-Франківська з велосипедами
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З настанням холодів в Івано-Франківську завершився сезон роботи велопатрульних. Екіпажі, які в теплу пору року несли службу на велосипедах для оперативного реагування та більшої близькості до громадян, повертаються до автопатрулів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

За час своєї роботи велопатрульні продемонстрували високу ефективність у міському просторі. Зокрема, вони:

Опрацювали близько 400 звернень на лінію 102.

Оформили понад 3000 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху.

Склали більше 10 протоколів за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Виявили чотири факти незаконного обігу наркотичних речовин.

Патрульні також щодня здійснювали патрулювання в парках і скверах, проводили профілактичні бесіди та забезпечували спокій і безпеку мешканців під час масових заходів.

СХОЖІ НОВИНИ