Патчі від прищів: поради щодо вибору та застосування

Патчі для прищів – це маленькі наклейки, що допомагають боротися із запаленнями на шкірі точково. Вони створюють бар’єр, який захищає уражену ділянку від бактерій і подразників, сприяючи швидшому загоєнню. Експерти сайту Paletto радять включати патчі в щоденний догляд за шкірою, особливо для людей, що борються із періодичними висипаннями.

Як працюють патчі від прищів

Патчі виконують комплексну функцію, поєднуючи механічний захист із лікувальною дією завдяки двом ключовим компонентам: гідроколоїдному матеріалу та активним інгредієнтам. Вони:

захищають запалення від зовнішніх подразників (бруду, бактерій), що мінімізує ризик появи рубців та постакне;

сприяють швидкому загоєнню, завдяки гідроколоїдному матеріалу, який витягує вміст (гній, себум) та створює вологе середовище, прискорюючи регенерацію;

знімають запалення та почервоніння завдяки вмісту саліцилової кислоти або центелли;

приховують недосконалості шкіри, що дозволяє почуватися впевнено навіть під час висипань.

Активні компоненти патчів

Ефективність патчів визначається їх складом. А саме:

саліцилова кислота – очищує пори, зменшує запалення та прискорює регенерацію;

олія чайного дерева – природний антибактеріальний та протизапальний компонент;

ніацинамід (вітамін B3) – регулює вироблення шкірного сала, знімає почервоніння;

гіалуронова кислота – зволожує шкіру, запобігаючи пересушуванню;

рослинні екстракти (арніка, ромашка, календула) – заспокоюють і відновлюють шкіру.

Саме завдяки цій комбінації інгредієнтів, патчі стали невіддільною частиною сучасного догляду, пропонуючи швидке, гігієнічне та ефективне рішення для боротьби з локальними висипаннями.

Як правильно користуватися патчами

Патчі від прищів — це засоби для точкового нанесення, і їхня ефективність значною мірою залежить від правильної підготовки шкіри та тривалості дії. Для досягнення найкращого результату, важливо дотримуватись послідовності дій, щоб активні компоненти могли проникнути в запалення, а гідроколоїд — якісно витягнути його вміст. Тому перед використання зробіть наступне:

Очистіть і висушіть шкіру. Витягніть патч з упаковки і наклейте на прищ. Щільно притисніть, щоб патч зафіксувався. Носіть його 6–8 годин або залиште на ніч для максимального ефекту.

Важлива рекомендація – не наносіть патчі поверх косметики і не мочіть їх під час використання – це зменшує терапевтичний ефект.

Патчі на видавлений або підшкірний прищ

На видавлений прищ патч можна використовувати тільки якщо рана чиста, без відкритих кровоточивих ділянок. Якщо прищ підшкірний, патч з активними компонентами (саліцилова кислота, олія чайного дерева) допомагає прискорити дозрівання і зменшити запалення.

Побічні ефекти

Звертайте увагу, що неправильне використання патчів може викликати:

алергічні реакції (почервоніння, свербіж, печіння);

подразнення шкіри при тривалому носінні;

порушення дихання шкіри при частому застосуванні.

Щоб уникнути проблем, проводьте тест на невеликій ділянці шкіри перед застосуванням і дотримуйтесь інструкцій виробника.

Коли патчі не будуть працювати

Точковий засіб може не спрацювати або бути менш ефективним, якщо:

нанесений на вологу або забруднену шкіру;

використовується на глибоких підшкірних запаленнях;

неправильний час носіння (занадто короткий або занадто довгий);

індивідуальна непереносимість активних компонентів.

