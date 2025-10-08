ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Городенківській громаді стартував опалювальний сезон 

Автор: Уляна Роднюк
З понеділка, 13 жовтня, опалення увімкнуть в усіх школах громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду .

До слова, опалювальний сезон вже розпочався у Коломийській, Надвірнянській, Калуській та Снятинській громадах. Там також спершу тепло дають у комунальні заклади: лікарні, дитячі садочки та школи.

В Івано-Франківській громаді опалювальний сезон планують розпочати не раніше першого листопада. Проте, вчора, сьомого жовтня, мер міста Руслан Марцінків заявив, що цього тижня постараються включити тепло у лікувальних закладах. 

