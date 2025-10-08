Італія закликатиме до перемир’я в Україні та на Близькому Сході під час зимових Олімпійських ігор

Італія подасть в ООН пропозицію про оголошення глобального перемир’я під час зимових Олімпійських ігор.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє NV з посиланням на ANSA.

Він підкреслив, що Італія завжди виступає за «мир, розвиток і зростання».

«З огляду на Олімпійські ігри в Мілані та Кортині, ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо оголошення олімпійського перемир’я для всіх війн, включно з війнами в Україні та на Близькому Сході», — сказав Таяні.

Він також додав, що не можна втрачати надію на мир.

«Ми підтримуємо план США (щодо Гази — ред.) і, як сказав Папа (Римський — ред.) Лев, ми ніколи не повинні втрачати надію на мир», — зазначив він.

Ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

Олімпійське перемир’я — це давньогрецька традиція тимчасового припинення всіх військових дій на час проведення Олімпійських ігор. Воно запроваджувалося, щоб спортсмени та глядачі могли безпечно дістатися до місця змагань і повернутися додому. Перемир’я оголошувалося за кілька місяців до ігор і діяло деякий час після їхнього завершення. У сучасності цю ідею відродили — з 1993 року ООН закликає країни дотримуватися Олімпійського перемир’я під час проведення Олімпіад як символ миру та єдності.