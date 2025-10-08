На Прикарпатті відбудеться Міжнародний метрологічний форум 

09 – 10 жовтня 2025 року у м. Яремче, Івано-Франківська область, Україна, відбудеться Міжнародний метрологічний форум на тему: “ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДП “ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”.

Організатори форуму – ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” та ТОВ „ГАЗОАНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ” за підтримки МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.



До участі у заході залучені представники підприємств, які видобувають, генерують, зберігають, транспортують і реалізують природний та відновлювані гази: НАК „Нафтогаз Україна”, АТ „Укргазвидобування”, АТ „Укртрансгаз”, ТОВ „Оператор газотранспортної системи України”, ТОВ „Газорозподільні мережі України”, АТ „Укрнафта” та ін; державних підприємств сфери технічного регулювання; Національних метрологічних інститутів Німеччини (РТВ), Чехії (СМІ) та Словаччини (SMU); вищих навчальних закладів, причетних до теми; а також виробники та представники виробників ЗВТ в Україні.



На форумі будуть розглядатися питання законодавчої та нормативної основи метрологічного забезпечення обліку газів, практика застосування сучасних засобів обліку природного та відновлюваного газу, вимірювання в умовах видобування, транспортування, розподілу та зберігання газів, облік відновлювальних газів – виклики майбутнього.



Даний форум має мету об’єднати представників нафтогазового комплексу, виробників та представників виробників обладнання, яке застосовують для обліку природного та відновлюваних газів, а також наукові і метрологічні школи, які займаються вказаними питаннями.



Форум сприятиме обміну досвідом та науковою-практичною інформацією та стане важливою складовою конструктивного діалогу з актуальних питань метрологічного забезпечення обліку природного та відновлювальних газів, які є стратегічними напрямками енергонезалежності України.



ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” як організація, яка Постановою Кабінету Міністрів України визначена Науковим метрологічним центром Міністерства економіки України, пройшла в Міністерстві освіти і науки України державну атестацію як наукова установа та внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, займається науково-технічною діяльністю та надає ряд послуг у сфері технічного регулювання, зокрема у сфері метрології, стандартизації та сертифікації/оцінки відповідності.