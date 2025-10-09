ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу втрати окупантів у живій силі склали понад 1000 осіб

Автор: Ігор Василик
За минулу добу втрати окупантів у живій силі склали понад 1000 осіб
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1119390 (+1020) осіб / persons
  • танків / tanks – 11241 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23325 (+1) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33534 (+15) од
  • РСЗВ / MLRS – 1517 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 68293 (+328)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3841 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63705 (+55)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати російської армії станом на 9 жовтня 2025

