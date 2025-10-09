ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Верховинщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Дмитра Слюсарчука

Автор: Ігор Василик
Сьогодні на Верховинщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Дмитра Слюсарчука
У четвер, 09 жовтня, Верховинська громада зустріне “на щиті” полеглого захисника Української землі Дмитра Слюсарчука, жителя села Черемошна.

Про це повідомляє Верховинська районна рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Зустріч кортежу

  • О 11:45 год. траурний кортеж з тілом загиблого воїна вирушить з Кривопільського перевалу.
  • О 12:30 год. відбудеться панахида за загиблим Воїном біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.
  • Після панахиди кортеж вирушить до рідного села Героя Черемошна.

“Прохання до всіх жителів району гідно зустріти траурний кортеж із квітами та лампадками біля своїх будинків та установ”, – йдеться у дописі.

Чин похорону військового відбудеться у селі Черемошна 10 жовтня об 11.00 годині.

Вічна пам’ять полеглому Воїну.

Український військовий у шоломі зі свічкою пам’яті
Дмитро Слюсарчук

Джерело(а) інформації

Верховинська районна рада

