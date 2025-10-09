У четвер, 09 жовтня, Верховинська громада зустріне “на щиті” полеглого захисника Української землі Дмитра Слюсарчука, жителя села Черемошна.
Про це повідомляє Верховинська районна рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Зустріч кортежу
- О 11:45 год. траурний кортеж з тілом загиблого воїна вирушить з Кривопільського перевалу.
- О 12:30 год. відбудеться панахида за загиблим Воїном біля стели Героїв Небесної Сотні у селищі Верховина.
- Після панахиди кортеж вирушить до рідного села Героя Черемошна.
“Прохання до всіх жителів району гідно зустріти траурний кортеж із квітами та лампадками біля своїх будинків та установ”, – йдеться у дописі.
Чин похорону військового відбудеться у селі Черемошна 10 жовтня об 11.00 годині.
Вічна пам’ять полеглому Воїну.