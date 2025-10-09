У середу 08 жовтня стало відомо, що на Івано-Франківщині, перебуваючи у відпусті через поранення, помер 24-річний військовий Борис Драч.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ,і з посиланням на міського голову Долини Івана Диріва.

“Сьогодні наша громада переживає важку втрату. Від нас пішов Герой, військовослужбовець Борис Драч 05.07.2001 року народження, який, перебуваючи у відпустці через поранення, залишив цей світ. Його мужність і відданість службі назавжди залишаться в наших серцях.

Чин похорону Героя України відбудеться 10.10.2025 року, о 11:00 годині, за адресою Калуський район, місто Долина. (Кімната смутку при церкві Андрія Первозванного, Проспект Незалежності).