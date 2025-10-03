ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ірина Білик заінтригувала заявою про стосунки з жінками і спантеличила неоднозначним фото

Автор: Орися Корчун:Час публікації: 03/10/2025 14:12
Ірина Білик заінтригувала заявою про стосунки з жінками і спантеличила неоднозначним фото
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Українська співачка Ірина Білик виклала у соцмережах фото, яке викликало хвилю обговорень. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

На знімку, який артистка опублікувала в Instagram, зображені дві жіночі руки — одна міцно тримає іншу. У коментарі до фото Білик звернулася до підписників із запитанням.

“Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?” — загадково підписала фото виконавиця.

Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna
Допис Ірини Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Допис викликав активну реакцію фанів. Прихильники ділилися власними думками — від версій про справжню дружбу та духовну близькість до жартівливих припущень про “творчий дует” чи “кумівство”. Деякі юзери навіть зазначили почуття ворожнечі між жінками.

  • Є люди, які завжди поруч!
  • Може в крутий дует, наприклад…
  • Звісно може! У ненависть та заздрість, до прикладу

Сама Ірина Білик на запитання не відповіла. Співачка вирішила залишити інтригу та дати час фанам подумати на цю тему.

СХОЖІ НОВИНИ