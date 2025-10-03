ДНК-аналіз підтвердив загибель піхотинця Дмитра Слюсарчука з Прикарпаття

Стало відомо загибель військовослужбовця Дмитра Слюсарчука з села Черемошна Білоберізької сільської ради.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Верховинську районну раду.
Дмитро Слюсарчук проходив військову службу за контрактом із 6 січня 2023 року. Він служив у 8 окремому гірсько-штурмовому батальйоні.
Воїн вважався зниклим безвісти із 21 травня 2023 року.
Факт загибелі визначили лише 1 жовтня 2025 року. Висновок ДНК-експертизи доводить, що військовий загинув 21 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області.
Інформацію щодо дати та місця церемонії прощання з полеглим військовослужбовцем оприлюднять місцеві органи влади.